Il Mattino - Icardi, apertura totale al Napoli! L'unico vero ostacolo è lo sponsor tecnico che scade tra 8 anni

Sondaggio del Napoli per Mauro Icardi, l'Inter continua a chiedere 80 milioni di euro. Il Napoli non ha fatto un'offerta, né intavolato una trattativa, però ha preso informazioni sull'attaccante nerazzurro. Secondo Il Mattino, la cosa più interessante è l'apertura totale di Icardi al Napoli: Giuntoli ne ha parlato col suo entourage, preoccupato dalle difficoltà legate ai diritti di immagine. E i collaboratori della Nara hanno spiegato che l'unico, vero, ostacolo, riguarda lo sponsor tecnico, con cui è legato per 8 anni ancora. Icardi non può risolvere in nessuna maniera il contratto con la multinazionale Usa ed è questo il segnale che viene mandato a De Laurentiis.