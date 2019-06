Il Mattino - Il mercato e James lasciano pensare ad un cambio modulo: due ipotesi

Secondo l'edizione de Il Mattino oggi in edicola, le prime mosse sul mercato lasciano pensare a un cambio di modulo del Napoli, che non potrà restare ancorato al 4-4-2 scelto da Ancelotti alla quarta giornata dello scorso campionato, dopo l'abolizione del 4-3-3 sarriano. L'opzione più probabile è il 4-2-3-1 o il 4-3-2-1. Milik è il riferimento in attacco, alle sue spalle spazio alla fantasia, ecco perché si cercano James e Lozano e non una prima punta.