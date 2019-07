Il Mattino - Il Napoli cerca un'altra punta: resta viva l'ipotesi Lozano, ribadito 'no' ad Icardi

Il Napoli cerca un'altra punta oltre a Mertens e Milik. Dopo il no di Rodrigo del Valencia, resta in piedi l'ipotesi Hirving Lozano del Psv. Sul mercato, ricorda il quotidiano Il Mattino, c'è anche Icardi, ormai in rottura con l'Inter, ma De Laurentiis e Ancelotti hanno ribadito che l'argentino non interessa e così è la Juventus la squadra più vicina all'ex Sampdoria.