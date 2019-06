Il Mattino - Il Napoli non riscatta Ospina: si cerca sconto dall'Arsenal per trattenerlo

Entro il 15 giugno scade il termine per il riscatto di David Ospina dall'Arsenal ma il Napoli, al momento, non ha ancora comunicato all'entourage del portiere qual è la sua volontà. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che non avendo raggiunto il vincolo delle 25 presenze per l'obbligo di riscatto (che sarebbe stato di 4 milioni), il costo del diritto è di 3,5 milioni: se non venisse esercitato, il Napoli potrebbe anche contrattare con l'Arsenal, dopo le prossime 48 ore, un prezzo del cartellino più basso.