Il Mattino - Il Napoli sogna Icardi, ma non c'è accordo col giocatore che spera ancora nella Juve

Il Napoli sogna il colpo grosso: Mauro Icardi. L'Inter chiede 60 milioni di euro, cifra assolutamente alla portata del club azzurro. L'ostacolo principale, secondo Il Mattino oggi in edicola, è l'accordo col giocatore che ancora manca. L'argentino, infatti, spera ancora in un abboccamento da parte della Juventus. Ma i bianconeri stanno chiudendo per Lukaku e dunque il Napoli avrebbe via libera. Una corsia preferenziale da poter sfruttare.