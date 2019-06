Il Mattino - Il Real chiede 50mln per James, ADL spera in Mendes per abbassare la valutazione

A che punto è la trattativa per il trasferimento di James Rodriguez al Napoli? Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino specificando che sono diretti e fitti i contatti tra Jorge Mendes e il Real Madrid. La volontà del Napoli è quella di far ridurre le pretese al patron del club spagnolo. Dalla Spagna, però, continua a filtrare che al richiesta sia tra i 45 e i 50 milioni di euro. Toccherà a Mendes lavorare all'intesa tra i due club. Intanto il calciatore, che ha già accordo col Napoli, aspetta e, mai come in questo caso, spera.