Il Mattino - Insigne resta a Napoli, non sono arrivate offerte concrete: l'azzurro ha un sogno

Non sono arrivate offerte concrete per Lorenzo Insigne che, dunque, è destinato a restare al Napoli. La richiesta della società azzurra per cederlo è di 80 milioni di euro ma al momento nessun club ha fatto uno sforzo economico simile per acquistarlo. Così, l'edizione odierna de Il Mattino, spiega come Insigne - che arriverà a Dimaro sabato - sia pronto a ricominciare col suo ottavo anno di Napoli. Il grande sogno è quello di poter vincere lo scudetto con la fascia da capitano al braccio. Mercato permettendo.