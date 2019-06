Il Mattino - Insigne vuole restare a Napoli ma con garanzie tattiche dopo le voci su James: le ultime

Lorenzo Insigne vuole restare a Napoli e questo l'ha fatto capire, ma vorrebbe qualche garanzia ulteriore dal punto di visto dell'utilizzo. Tanto più adesso che si parla tanto di James Rodriguez o di Ilicic come possibili acquisti. Inoltre si aspetta una chiamata dalla società azzurra per il prolungamento di contratto ma non per aumento d'ingaggio ma per essere blindato a vita dal Napoli avendo così garanzie anche dal punto di vista tattico. Lo riporta Il Mattino.