Il Mattino - James, da oggi si torna a fare sul serio: per l'effetto domino il Milan mette fretta al Napoli

Oggi si torna a fare sul serio per James Rodriguez. A mettere fretta al Napoli è il Milan che cedendo André Silva al Monaco scatenerà l'effetto domino del mercato. Correa può trasferirsi in rossonero e così l'Atletico Madrid potrebbe accelerare per il talento colombiano. Per chiudere l'affare, riporta Il Mattino, servirà che il club azzurro provi a venire incontro alle richieste del Real, che continua a chiedere 42 milioni di euro per la cessione di James a titolo definitivo. Mendes, impegnato con il trasferimento di Vinicius al Benfica, è pronto ad agire.