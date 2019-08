Il Mattino - James, non è ancora arrivata la telefonata di Mendes: erano questi i giorni della fumata bianca

La telefonata di Jorge Mendes a De Laurentiis non è ancora arrivata per James Rodriguez: secondo Il Mattino, dovevano essere questi i giorni per concretizzare l'operazione. Il Napoli lo voleva in prestito. E basta. In mancanza di offerte migliori, il patron azzurro - si legge sul quotidiano - era sicuro che sarebbe approdato al Napoli. Ma non aveva fatto i conti con un Real che è pronto persino a tenerlo, piuttosto che cederlo non alla proprie condizioni.