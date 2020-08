Il Mattino - Koulibaly, Man City non soddisfa il Napoli: ADL pronto a chiudere qui la trattativa

Dentro o fuori, in questi giorni si decide il futuro di Kalidou Koulibaly. Da mesi si parla di una sua cessione, ma Aurelio De Laurentiis darà il suo via libera solo di fronte ad un'offerta da almeno 90 milioni di euro. A riportarlo è Il Mattino, secondo cui nell'incontro avuto con il suo agente Fali Ramadani quest'ultimo ha fatto sapere al presidente azzurro che il Manchester City, principale estimatore del centrale senegalese, non intende arrivare alla cifra richiesta.

DOPO FERRAGOSTO - Per questo in casa Napoli potrebbe essersi bloccata la sua cessione: il patron - si legge - sarebbe pronto a chiudere qui la trattativa, non volendo (per ora) abbassare le sue pretese. Se n'è discusso fino ad oggi, ma era chiaro che l'affare sarebbe entrato nel vivo col passare dei giorni. Un Ferragosto di fuoco in ogni senso, insomma. Dovesse restare Koulibaly, comunque, di certo il Napoli non verserebbe lacrime, specie Rino Gattuso che invece sarebbe pronto a sparare i fuochi d'artificio per festeggiare l'eventuale permanenza.