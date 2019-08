Il Mattino - Llorente per non cedere Milik: c'è già il 'sì', ma non è un affare da Napoli

Dal momento che l'eventuale arrivo metterebbe in discussione la posizione di Arkadiusz Milik, tutt'altro che incedibile nonostante le parole di Ancelotti, il Napoli sta tenendo sotto controllo anche la pista che porta a Fernando Llorente. A riportarlo è Il Mattino, secondo cui si tratterebbe di un'opzione che non obbligherebbe il polacco a cercare una nuova sistemazione, in quanto giungerebbe alle pendici del Vesuvio per fargli da alternativa.

C'E' IL SI' - Il direttore sportivo Giuntoli e il suo braccio destro Pompilio hanno già in mano il 'sì' dell'ex Juventus, ma l'operazione non è facile. A rendere il tutto complesso l'età del calciatore, 34 anni, e la sua richiesta contrattuale: un biennale. Dopo Ferragosto ne sapremo di più.