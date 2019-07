Il Mattino - Lozano e Veretout si allontanano, tre nomi per il centrocampo. Pulgar piace ma non è previsto pagamento clausola

L'edizione odierna de Il Mattino fa il punto sul mercato del Napoli: Lozano in stand-by e su di lui c'è il Valencia, si allontana Veretout corteggiato da Roma e Milan, interesse per Pulgar ma al momento il Napoli non paga la clausola da 15 milioni, sullo sfondo il giovane Elmas così come Almendra, entrambi giocatori di prospettiva. Questi i nomi principali per rinforzare il centrocampo a disposizione di Ancelotti.