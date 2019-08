Il Mattino - Lozano-Napoli ai dettagli: Raiola l'ha già comunicato al PSV, sciolto il nodo diritti

Hirving Lozano è a un passo dal Napoli, ma secondo Il Mattino ci sono ancora dei dettagli da limare. Le parti sono vicinissime, ma il Napoli per qualche ora proverà ancora ad ottenere uno sconticino sui 42 milioni di euro della clausola di risoluzione che il messicano ha nel contratto col PSV. L'intesa totale ancora non c'è, ma ci sarà: per Lozano al Napoli è la volta buona.

DIRITTI D'IMMAGINE - Come riferito dal quotidiano, l'avvocato Rigo sta definendo per conto di Raiola le ultime sfaccettature dell'accordo quinquennale, cosa tra l'altro già comunicata al PSV. C'erano alcune crepe tra il Napoli e l'agente italo-olandese, superate nel corso dell'incontro all'Hotel Vesuvio. Il club partenopeo ha concesso all'entourage del ragazzo i diritti d'immagine legati al Messico, ma non tutti gli altri. L'affare è praticamente fatto, in attesa della chiusura definitiva.