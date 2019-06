Il Mattino - Manolas, si può chiudere a 30mln: nelle prossime ore trattativa entra nel vivo

Petrachi, il nuovo ds della Roma, è già in contatto con Mino Raiola per Kostas Manolas al Napoli: la società azzurra, secondo Il Mattino, è forte di un accordo già definito col calciatore ed ora aspetta un cenno da Roma per l'affondo decisivo. La volontà è sempre quella di ottenere uno sconto sulla clausola rescissoria. La sensazione - si legge - è che si può chiudere a 30 milioni. Nelle prossime ore la trattativa entrerà nel vivo.