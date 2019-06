Il Mattino - Mendes è a Madrid: presto incontro col Real per James. Il punto sulla trattativa

Jorge Mendes è già a Madrid: l’agente portoghese sta trattando il trasferimento all’Atletico di Joao Felix al Benfica. Concluso l’affare si siederà a parlare con il Real Madrid per portare in azzurro James Rodriguez al Napoli. È quanto spiega l’edizione odierna del Mattino secondo cui l’affare per portare il colombiano in azzurro è “in via di definizione” e Aurelio De Laurentiis “ha praticamente delegato tutta l'operazione delle mani sapienti dell’agente portoghese”. Il Napoli fa affidamento sulla volontà del calciatore di trasferirsi in azzurro per ritrovare Carlo Ancelotti.

I DETTAGLI DELL'AFFARE - Tutto balla attorno alla formula del prestito. Il Real vorrebbe quello con obbligo di riscatto (a cifre leggermente più basse), mentre il Napoli spinge per averlo con diritto, cosa che però prevede una spesa maggiore al momento della firma. Dalla richiesta iniziale di 55 milioni, i blancos sono scesi ad un’offerta da circa 40 milioni.