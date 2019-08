Il Mattino - Milik lo sblocca-Icardi: Inter interessata allo scambio, cifre e dettagli

L'Inter vuole cedere Mauro Icardi e il Napoli è l'ipotesi ad oggi più logica. Il Napoli va a caccia del bomber argentino ed è pronto anche a sacrificare Arkadiusz Milik. Lo scrive l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui l'intesa non è così impossibile, in virtù delle cifre in ballo. La società nerazzurra chiede almeno 70 milioni per l'ex Sampdoria, mentre per il club di De Laurentiis Milik ne vale 40. Ecco allora che, aggiungendo una parte in cash (fino a 40 milioni), l'affare potrebbe farsi. L'ipotesi intriga l'Inter, che risolverebbe due problemi: dar via un esubero e regalare a Conte un altro attaccante.