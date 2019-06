Il Mattino - Movimenti in attacco: Lozano può sbloccarsi, James difficile e Diego Costa da escludere

Il mercato del Napoli ruota attorno alle cessioni. In attacco il primo nome della lista è quello di Hirving Lozano del Psv che stregò Ancelotti ai Mondiali col Messico. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che la situazione è in stand-by ma può decollare da un momento all'altro. Sullo sfondo anche James Rodriguez, ma è un'operazione molto difficile, mentre è da escludere Diego Costa per costi eccessivi. Tra gli altri nomi per l'attacco Berardi, Rodrigo e Zapata. Ma prima le cessioni. A proposito: Verdi piace al Torino.