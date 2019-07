Il Mattino - Napoli-Pépé, si tratta su commissioni e ingaggio: tutte le cifre in ballo

Il Napoli è vicinissimo al colpo Nicolas Pepé. Come si legge sulle colonne de Il Mattino entro pochi giorni gli agenti dell'attaccante dovranno dare una risposta definitiva a De Laurentiis. Nelle ultime ore gli agenti della punta del Lille hanno incontrato anche il PSG, ma il Napoli, forte della sua offerta da 80 milioni complessivi, resta in pole.



INGAGGIO E COMMISSIONI - De Laurentiis è formalmente fermo a una proposta di ingaggio attorno ai 3 milioni di euro (con aumenti a scalare fino a 4,5 nel 2022) più una serie di bonus e prebende che farebbero lievitare la busta paga a 3,6 milioni di euro. La richiesta dei procuratori è attorno ai 4,2 milioni. Più una commissione da 5 milioni di euro. De Laurentiis offre 350mila euro all'anno agli agenti per i prossimi cinque anni.