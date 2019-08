Il Mattino - Napoli resta in pressing su James: due possibili formule, spunta l'obbligo di riscatto

In mattinata si attendono segnali da Madrid. Il Real dovrà diramare la lista dei convocati per l'amichevole con la Roma e a Napoli c'è attesa per capire se James Rodriguez ci sarà o meno. Secondo Il Mattino, dovesse essere ancora escluso il colombiano sarebbe chiaro anche a Florentino Perez che non rientra nei piani di Zinedine Zidane.

PRESSING - In quel caso - si legge sull'edizione odierna de Il Mattino - il Napoli manterrà una posizione di pressing, attendendo il via libera del patron della Casa Blanca al prestito con obbligo di riscatto sottoposto a 25 presenze, presumibilmente, oppure cercando un sconto sui 42 milioni totali chiesti dagli spagnoli.