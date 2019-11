Il Mattino - Napoli su Amrabat, pronta prima offerta al Verona: la strategia per il centrocampista

Si parla già di mercato, Sofyan Amrabat è il primo nome valutato per il prossimo anno. L'edizione odierna de Il Mattino fa sapere che il Napoli si è già mosso con l'Hellas Verona, pronta un'offerta da 10 milioni per il centrocampista in prestito gratuito dal Bruges ai gialloblù, che hanno un diritto di riscatto a 3,5 milioni. L'accordo, comunque, va ancora raggiunto. Ma il club azzurro si è mosso già con decisione per anticipare la concorrenza di Inter e Fiorentina.