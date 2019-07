Il Mattino - Nessun piano B se salta James: per ADL il suo ingaggio può minare l'equilibrio dello spogliatoio

Se salta James, De Laurentiis non ha un piano B perché è pronto ad accogliere il colombiano solo perché gliel'ha chiesto Ancelotti. Il patron azzurro ha una serie di perplessità legate a un ingaggio che rischia di minare l'equilibrio dello spogliatoio azzurro. Mendes, intanto, assicura che il giocatore dirà no a tutte le altre proposte. Il Napoli è convinto di aver fatto tutto quello che c'era da fare per il talento del Real Madrid.