Il Mattino - Non è detto che Insigne resti a Napoli: Raiola alla ricerca di offerte, messaggio chiaro di ADL

Non è detto che nella prossima stagione Lorenzo Insigne possa essere ancora il titolare della maglia numero 24 del Napoli. Il quotidiano Il Mattino ricorda che lui non smette di giurare amore eterno alla squadra del suo cuore e della sua città, ma il nuovo agente - si legge sul quotidiano - che ne cura gli interessi, Mino Raiola, è già alla ricerca di offerte da presentare sul tavolo di Aurelio De Laurentiis che da parte sua è stato chiaro: vuole offerte in tempo rapido per sostituire i suoi big.