Il Mattino - Ounas col muso lungo: ha lasciato Castel Volturno nero, sarà ceduto in Francia

Il futuro di Adam Ounas non è ancora stato definito. L'esterno algerino dovrebbe lasciare il Napoli e ieri - scrive l'edizione odierna de Il Mattino - aveva il muso lungo e ha lasciato Castel Volturno nero in volto. Fuori dai convocati per la sfida con la Fiorentina, l'ex Bordeaux va ceduto alla svelta secondo il quotidiano e la sua destinazione dovrebbe essere nuovamente la Francia: il Nizza è in pole, Aurelio De Laurentiis chiede 3 milioni per il prestito oneroso.