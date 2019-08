Il Mattino - Ounas verso la Francia: prestito con obbligo a Nizza o Lille, le cifre

Il Napoli cederà soltanto uno tra Simone Verdi e Adam Ounas. In particolar modo, dovrebbe essere l'ex Bordeaux ad andare via, per fare ritorno in Francia. Su di lui ci sono Nizza e Lille, che potrebbero prenderlo in prestito. L'idea del Napoli, infatti, sarebbe quella di cederlo in prestito (3 milioni) con obbligo di riscatto intorno ai 22 milioni. La prossima settimana si definirà anche il futuro dell'algerino. A riportarlo è Il Mattino.