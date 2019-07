Il Mattino - Pepè-Arsenal, manca ancora l'accordo con il Lille: possono rilanciare anche Psg e United

L’Arsenal è vicino alla chiusura della trattativa per Pepè ma non è ancora detta l’ultima parola. La Bbc sostiene che i Gunners hanno raggiunto l’accordo con i procuratori dei calciatori: si parla di 10 milioni di sterline solo per N'Cho e Khiat e 4,5 milioni per l'attaccante ivoriano. Ora però i Gunners devono mettersi a sedere con il Lille, che ha invece trovato a inizio settimana l'intesa con il Napoli per 80 milioni di euro (compreso Ounas, valutato 25 milioni). L’ultima parola deve essere ancora messa, ma De Laurentiis non intende alzare l'asticella della percentuale ai procuratori. La distanza con l'entourage di Pepé è ancora notevole ed è chiaro che un ruolo importante lo avrà anche il club transalpino. “L’Arsenal sembra aver sbaragliato la concorrenza, ma occhio al rilancio anche di Psg e Manchester United”, scrive il quotidiano.