Il Mattino - Per gennaio mirino in casa Udinese: spunta Fofana e torna un vecchio obiettivo

Casting centrocampo in casa Napoli. Secondo quanto riferito da Il Mattino, tra i nomi sul taccuino del ds Giuntoli vi sarebbe anche quello di Seko Fofana. Il mediano ivoriano sta giocando poco con l'Udinese e sulle sue tracce vi è già la Fiorentina. Se il Napoli dovesse muoversi, però, la risposta sarebbe positiva. Per strapparlo ai friulani servirebbero 10 milioni di euro. A Udine, il Napoli apprezza da tempo Rodrigo De Paul: il prezzo in questo caso sale a 25 milioni, e la concorrenza da battere è quella dell'Inter.