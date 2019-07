Il Mattino - Per James al Napoli si è ridotta la distanza sulla cifra col Real: si tratta per definire la formula

Per il quotidiano Il Mattino si è ridotta la distanza sulla cifra dell'operazione per portare James Rodriguez al Napoli. I due club continuano a dialogare e, al momento, ci sono visioni distanti sulla formula: il Napoli vorrebbe un prestito con diritto di riscatto, il Real Madrid intende cederlo a titolo definitivo. Il colombiano, in vacanza in Colombia, è in costante contatto col suo agente, Mendes, che sta mediando tra i due club per giungere al più presto alla fumata bianca. Una cosa è certa: James è fuori dai piani degli spagnoli e andrà via. Il Napoli, dove ritroverebbe Ancelotti, lo aspetta.