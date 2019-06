Il Mattino - Verdi in uscita, spunta anche la Samp: il Napoli chiede la stessa cifra dell'acquisto

Simone Verdi è in uscita dal Napoli. La richiesta è corrispondente alla cifra corrisposta al Bologna la scorsa estate: 25 milioni. Al momento, nessun club ha presentato un'offerta per la cessione a titolo definitivo (la formula prediletta dal Napoli), ma oltre ad Atalanta e Torino, c'è l'ingresso della Sampdoria. Eusebio Di Francesco, tecnico prescelto dal patron Ferrero, ha inserito Verdi in apice alle preferenze per il ruolo di esterno d'attacco. Lo riporta Il Mattino oggi in edicola.