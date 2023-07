Il mercato del Napoli comincia adesso: in arrivo il bonifico dal Bayern per Kim

Con i 50 milioni di euro in arrivo dal Bayern per Kim comincia il mercato del Napoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport

Con i 50 milioni di euro in arrivo dal Bayern per Kim comincia il mercato del Napoli. A scriverlo è il Corriere dello Sport: "Kim Minjae se ne andrà a Monaco, in Baviera, al Napoli arriverà il bonifico e a quel punto, rotto ogni indugio, Aurelio De Laurentiis si infilerà completamente nei panni del plenipotenziario, rileggerà le varie relazioni che gli sono state consegnate e poi procederà, dopo aver sentito Garcia.

l giapponese, Ko Itakura (26 anni), di stanza al Borussia Monchengladbach, ha scoperto che in fin dei conti il mercato del Napoli non è finito, anzi, comincia adesso, e che c’è ancora un posto vacante al fianco di Rrahmani, Ostigard, e Juan Jesus”.