Il mercato in uscita: su Zerbin c'è il Lecce, Gaetano seguito da tre club

Napoli ancora fermo sul mercato, nell'edizione odierna Il Mattino fa il punto della situazione sui possibili movimenti in uscita. Tra i possibili partenti c'è Alessio Zerbin, per l'esterno d'attacco c'è l'interessamento del Lecce. Il classe '99 potrebbe essere girato in prestito dal Napoli al club salentino. Gianluca Gaetano è, invece, seguito in A da Empoli e Udinese e in B dal Parma. Il Verona è a un passo da Michael Folorunsho, centrocampista di proprietà del Napoli, che ha giocato nell'ultima stagione in Serie B col Bari in serie B: il club scaligero ha superato nella corsa l'Empoli.