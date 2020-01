Il mercato in uscita: Tonelli può tornare alla Samp, ipotesi prestito per Gaetano

Lorenzo Tonelli, zero presenze in stagione, è destinato a lasciare Napoli in questa sessione di trasferimenti. Su di lui ci sono Sampdoria e Cagliari, lui tornerebbe volentieri a Genova, il Napoli lo cede solo a titolo definitivo. Possibile cessione in prestito anche di Gaetano, in campo appena 20' col Genk in Champions, che piace a diversi club di Serie B. Lo riporta l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport.