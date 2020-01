Il mercato non è finito: nuovo assalto al pupillo di Gattuso

Demme, Lobotka e...poi? Non si è concluso il mercato del Napoli. Le trattative proseguono, potrebbe arrivare ancora un altro colpo. Si tratta di Matteo Politano. Ne parlano Repubblica e Il Mattino oggi in edicola: dopo la rottura con la Roma per lo scambio con Spinazzola, l'esterno dell'Inter resta sul mercato. Politano è un pupillo di Gattuso e resta viva l'ipotesi di uno scambio con Llorente che, invece, piace a Conte, alla ricerca di un nuovo centravanti.