Il Messaggero - Diawara vicino alla Roma: si fa a luglio, affare slegato da Manolas

Molto probabilmente Amadou Diawara sbarcherà a Trigoria la prossima stagione. Un'operazione che verrà iscritta nel prossimo bilancio e che dunque si farà a luglio. Roma e Napoli, che dialogano senza sosta per Manolas, stanno discutendo per definire la valutazione del cartellino, del centrocampista classe '97. Come scrive Il Messaggero, ieri il Milan ha provato a inserirsi nella corsa al calciatore, senza successo.