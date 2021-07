Il messaggio di Rrahmani ai tifosi: "Non vi prometto niente, ma restateci vicini!"

Amir Rrahmani, difensore del Napoli, nel corso della sua intervista ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli si è lasciato andare anche ad un messaggio per i tifosi in vista della stagione che sta per cominciare: "Non voglio promettere niente, voglio solo dire che abbiamo fatto tutto bene e speriamo di continuare a farlo. La nostra vita è il calcio, la nostra passione, la nostra professione. Speriamo che fino alla fine i tifosi resteranno con noi".