Il messaggio è stato chiaro: ADL mette fretta a Osimhen e altri due azzurri

Giovanni Di Lorenzo in azzurro a vita. Il rinnovo del capitano (fino al 2028, con opzione per un'ulteriore stagione) è stata la sorpresa di Aurelio De Laurentiis, sul palco di Dimaro, dopo la presentazione della squadra davanti a migliaia di tifosi che sin dal mattino hanno sbriciolato ogni record di presenza. Una sorpresa per lo stesso Di Lorenzo, di comune accordo tra ADL e l'agente del giocatore Giuffredi: " Non mi aspettavo l'annuncio, devo ringraziarla per questo riconoscimento che per me significa davvero tanto - le parole di Di Lorenzo -, ma devo ringraziare anche i miei compagni perchè è merito anche loro, siamo una squadra, vi siete meritati la cena. E ringrazio tutti voi, a nome di tutta la squadra, perchè ogni giorno ci fate vedere quanto amore e passione avete verso la squadra".

Altri rinnovi?

"Ma non è finita qui - ha poi aggiunto De Laurentiis - da domani i rinnovi proseguono, vedremo chi ama davvero Napoli o ambisce ad altri lidi". Restano infatti da sbloccare le situazioni legate a Zielinski e soprattutto Lozano, in scadenza 2024, oltre a quella di Osimhen. Per il polacco s'è registrata un'apertura, contestuale all'arrivo del suo agente a Dimaro, mentre per Lozano non ci sono passi in avanti ed il rappresentante di Osimhen ha lasciato ieri Dimaro. Per il capocannoniere del campionato persiste l'ottimismo, questi giorni di trattative hanno gettato le basi per l'accordo che però non è stato ancora definito. De Laurentiis però ora sembra avere fretta sulle scadenze 2024: non intende partire con giocatori in scadenza e vuole capire al più presto se poi dovranno essere sostituiti sul mercato.