Il Milan cambia il giovane bomber di scorta: via Pellegri, dentro il 'nuovo Vlahovic'

Nuovi contatti nella mattinata fra il Milan, la Stella Rossa e gli agenti di Marko Lazetic, giovane centravanti serbo, considerato in patria come un possibile futuro Vlahovic. I club avevano già raggiunto un accordo di massima nella giornata di sabato, anche se poi c'era stato un inserimento da parte di un club europeo che ha degli ottimi rapporti con i belgradesi. L'appuntamento così era stato rimandato di un paio di giorni per capire quale potesse essere il futuro: lunedì giornata chiave e lo è stata, perché sono state appianate le ultime problematiche relative al suo trasferimento. A meno di clamorosi colpi di scena Lazetic sarà un nuovo giocatore rossonero, andando a prendere il posto di Pellegri (destinato al Torino), in direzione Monaco.

Accordo quinquennale.

Il giocatore firmerà così un contratto lungo, da capire se ci sarà un'opzione o se andrà a scadere direttamente al 30 giugno del 2027. Essendo extracomunitario il Milan ha dovuto aspettare il compimento del diciottesimo anno di età, anche per evitare inserimenti da parte di altre squadre interessate. Oltre ai rossoneri c'era il Torino che lo stava trattando, superato con grande rapidità però dopo l'interessamento da parte di Maldini e compagnia. Cinque milioni di euro alla Stella Rossa - più percentuale sulla futura rivendita - e l'inserimento da subito in prima squadra, non in Primavera. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.