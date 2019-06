Il Milan cerca un terzino sinistro: è Mario Rui il nome più caldo

C'è anche quello di Mario Rui tra i tanti nomi accostati nelle ultime ore al Milan. Al pari di Krunic, sempre nella stessa stagione all'Empoli, Giampaolo ha infatti lavorato anche col terzino portoghese che ad oggi è in uscita dal Napoli (a costi certamente non proibitivi).



Chi parte a sinistra? In questo senso - sottolinea il Corriere dello Sport - se il Milan è a caccia di un terzino sinistro, significa che in quel settore qualcuno potrebbe/dovrebbe fargli posto. Più facile sia Ricardo Rodriguez rispetto a Laxalt. Lo svizzero, infatti, ha un costo a bilancio inferiore e un profilo più facilmente spendibile soprattutto fuori dall'Italia.