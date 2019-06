Il Milan fa sul serio per Veretout, ma la Fiorentina chiede Cutrone in cambio

L'edizione odierna de La Nazione torna a parlare dell'asse di mercato Firenze-Milano, che potrebbe presto portare Veretout a vestirsi di rossonero non prima però che i viola valutino delle contropartite tecniche: come spiega il giornale, la conferma di Montella ha dato fiato ad altre due possibili operazioni. Una molto difficile e complicata perché chiamerebbe in causa Cutrone, giovane attaccante milanista che proprio l’Aeroplanino – ai tempi dell’esperienza rossonera – aveva lanciato. Il Milan non avrebbe detto no. Senza illusioni, però, perché molto dipenderà dalle decisioni anche di Giampaolo, neo tecnico rossonero. I due club torneranno a parlarsi presto su questo tema. L’altro è Bertolacci, anche questo nome gradito a Montella. L’affare sarebbe molto più semplice, considerato che il contratto del 28enne centrocampista scadrà a fine mese.