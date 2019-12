Il Milan ha scelto il difensore: è fatta con il Barcellona per Todibo

Continua ad andare avanti la trattativa fra Milan e Barcellona per Jean-Clair Todibo, centrale difensivo identificato dai rossoneri come il rinforzo primario per la retroguardia. Fra le parti, scrive La Gazzetta dello Sport, c'è già un accordo di massima sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro. Manca ancora, invece, l'accordo col giocatore sul quale però rimane immutata la fiducia per il buon esito di un'operazione imbastita da due grandi ex giocatori come Paolo Maldini e Eric Abidal a capo dei rispettivi settori tecnici dei due club.