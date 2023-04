Il Milan non è soddisfatto del suo attacco: si cercherà un nuovo centravanti

Il nome è quello di Folarin Balogun, classe 2001 dell'Arsenal che i Gunners valutano circa 25 milioni di euro.

Il Milan è in attesa della firma del rinnovo di Olivier Giroud, che arriverà dopo la gara contro il Napoli della prossima settimana, ma secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW in estate Maldini e Massara si metteranno alla ricerca di un nuovo centravanti, per dare forza al reparto offensivo. Il nome è quello di Folarin Balogun, classe 2001 dell'Arsenal che i Gunners valutano circa 25 milioni di euro.