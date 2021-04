Il Milan non molla Hysaj: è il prescelto per sostituire Dalot a parametro zero

In casa Milan non è affatto tramontata l'idea Elseid Hysaj. Come riporta questa mattina il quotidiano Tuttosport, i rossoneri sarebbero infatti molto interessati al terzino in scadenza di contratto con il Napoli. Un possibile rinforzo a parametro zero per le corsie laterali, anche in vista del possibile ritorno al Manchester United di Diogo Dalot a fine prestito.