Il Milan può perdere Brahim Diaz: per sostituirlo piace un obiettivo azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Brahim Diaz si è integrato totalmente con l'ambiente milanista e viene considerato "l'uomo delle partite chiave". I rossoneri stanno provando a trattare sul prezzo fissato al momento del prestito, ovvero 22 milioni di euro, ma i Blancos avranno comunque la possibilità di contro riscattarlo a 27. In sintesi, tutto resta in mano del Real che potrà decidere se accettare la sua partenza o meno. Nel caso in cui alla fine dovesse lasciare il Milan, i rossoneri sarebbero pronti a muoversi per Baldanzi dell'Empoli, che però da tempo piace anche all'Inter. A riportarlo è Tuttosport.