Il Milan 'scarica' Bonaventura: il Napoli proverà ad approfittarne

Il Milan ha comunicato a Jack Bonaventura che non rinnoverà il suo contratto e dunque il centrocampista ex Atalanta dovrà guardarsi attorno per nuove squadre. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che la Fiorentina è molto interessata al calciatore ma pensano a Bonaventura anche il Torino e ovviamente il Napoli che ha ottimi rapporti con Raiola che è il suo procuratore.