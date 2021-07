Il Milan sfida il Napoli: contatti per il terzino Gudmundsson

Il Milan, oltre a Giroud e Bakayoko, prosegue nelle proprie valutazioni per rinforzare le corsie della squadra di Pioli. Il Manchester United non sembra intenzionato ad aprire alla formula proposta dal Milan per Diogo Dalot, per questo i rossoneri stanno valutando con sempre più forza il nome di Alvaro Odriozola del Real Madrid. Per il ruolo di vice Theo Hernandez, poi, gli uomini mercato rossoneri hanno avviato i contatti con gli agenti di Gabriel Gudmundsson, terzino del Groningen su cui c'è anche il Napoli. Questo il punto sui rossoneri di Tuttosport.