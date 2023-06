Il Milan sfida il Napoli: nel mirino un talento dell’Empoli

Tra i profili che piacciono di più per la trequarti rossonera, c'è sicuramente Tommaso Baldanzi, giocatore classe 2003 dell'Empoli

Tra i profili che piacciono di più per la trequarti rossonera, c'è sicuramente Tommaso Baldanzi, giocatore classe 2003 dell'Empoli che il Milan tiene d'occhio da diverso tempo e che piace tanto anche al Napoli. Come spiega La Gazzetta dello Sport, il giovane trequartista, che si sta mettendo in mostra nel Mondiale Under 20, è il perfetto identikit del rinforzo rossonero in quanto ha già dato prova di forza e potrebbe certamente valorizzare il suo potenziale in rossonero.