Il Milan si defila per Llorente: è considerato troppo in là con gli anni

Il Milan non è interessata a profili over 30 per l'attacco e, per questo, non parteciperà alla corsa per Fernando Llorente. Il club rossonero punterebbe piuttosto su un giovane da far crescere alle spalle di Ibrahimovic e per questo il preferito sarebbe Odsonne Edouard del Celtic, in gol proprio a San Siro in Europa League. L'alternativa sarebbe Gianluca Scamacca, valutato però oltre 20 milioni di euro dal Genoa. A riportarlo è il Corriere dello Sport.