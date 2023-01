Il Milan si libera del flop Bakayoko? Adana in missione in Italia per convincerlo

Ultime sul futuro di Tiemoué Bakayoko, che non sembra avere un futuro al Milan

Ultime sul futuro di Tiemoué Bakayoko, che non sembra avere un futuro al Milan: i dirigenti dell'Adana Demirspor sono in Italia in missione per cercare di convincere il giocatore a tentare l'esperienza turca. Il francese è attualmente in prestito al Milan dal Chelsea, ma entrambe le squadre sono disposte a liberarlo a zero.