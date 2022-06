Il Monza cerca un attaccante: tra i nomi c'è anche Petagna ma non è prima scelta

Il club brianzolo cerca un attaccante e sono tanti i nomi nel mirino, tra cui Andrea Petagna in uscita dal Napoli.

Il neo promosso Monza è attivissimo e molto ambizioso sul mercato per cercare di allestire una squadra competitiva per l’anno prossimo. Il club brianzolo cerca un attaccante e sono tanti i nomi nel mirino, tra cui Andrea Petagna in uscita dal Napoli. A scriverlo è TuttoMonza che sottolinea: “Il centravanti classe '95, che con Spalletti ha trovato pochissimo spazio, vuole lasciare il club partenopeo in estate. Diverse le squadre interessate a lui, tra tutte l'Atalanta per quello che potrebbe essere un ritorno. Non andassero in porto operazioni complicate tipo Belotti e Pavoletti, le prime scelte di Adriano Galliani, anche il Monza potrebbe mettersi sulle sue tracce. Qualche contatto con l'entourage della punta sembra esserci stato, d'altronde sono giorni bollenti per il club brianzolo. Al momento, però, non sarebbe una prima scelta”.