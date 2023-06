Il Monza cerca un difensore: sondaggio anche per Ostigard

Il Monza è già al lavoro per rinforzare la difesa.

Il Monza è già al lavoro per rinforzare la difesa. Il club brianzolo, riferisce Sky Sport, sta pensando a Okoli dell'Atalanta e Ostigard del Napoli. In particolare, il difensore ex Cremonese è un giocatore su cui la dirigenza del Monza sta lavorando con insistenza, mentre il centrale azzurro è al momento in secondo piano dopo un primo sondaggio con il Napoli.